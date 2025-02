Iodonna.it - All'ingegnera aerospaziale italiana per eccellenza, il prestigioso riconoscimento per celebrare una vita di successi dedicata alla ricerca e alla divulgazione scientifica. E per essere stata un esempio che le donne possono eccellere in qualsiasi campo

Leggi su Iodonna.it

Amalia Ercoli Finzi si prepara a ricevere untributo che celebra la sua straordinaria carriera: il Premio ChiaraCarriera 2025. Assegnato dagli Amici di Piero Chiara, renderà omaggio a una delle menti più brillanti neldell’ingegneria, coronando un percorso professionale costellato die riconoscimenti, diventato unper le giovani generazioni di come la passione e la determinazione possano far superare ogni ostacolo. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggiscoperta delle scienziate X Premio Chiara ad Amalia Ercoli FinziLa storia della scienziata è quella di una vera pioniera: prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria aeronautica, Ercoli Finzi ha infranto barriere e preconcetti in un mondo tradizionalmente dominato dagli uomini.