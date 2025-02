Internews24.com - Allenamento Inter, i nerazzurri al lavoro all’indomani del ko con la Fiorentina. Correa e un altro big assenti

Leggi su Internews24.com

di Redazione, isubito aldel ko contro la Viola.e unbig non hanno lavorato col gruppodiInzaghi ha voluto i suoi subito alper farsi trovare pronti in vista di lunedì quando si troveranno contro nuovamente i Viola ma questa volta tra le mura amiche, a San Siro. Occorre subito cancellare la prestazione deludente del Franchi e per farlo bisogna lavorare duramente.Secondo quanto riportato da SkySport, a partee Dimarco, ancora debilitato dalla febbre che lo ha colpito nelle scorse ore, il gruppo si è allenato al completo. Inzaghi non perde quindi tempo e vuole riportare i suoi subito all’ordine, c’è bisogno di mantenere i nervi saldi e restare focalizzati sugli obiettivi. Ilo sano e per questo vogliono ritornare in campo con la grinta e la motivazione che sono soliti mostrare e che ieri e venuta meno.