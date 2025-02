Thesocialpost.it - Allarme maltempo, scuole chiuse in Italia: ecco in quali città

Lerimarrannodomani, sabato 8 febbraio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche: questa è la decisione già presa da alcuni comuni che hanno ricevuto un avviso di allerta meteo dalla Protezione civile. In particolare, le lezioni saranno sospese in diverse località della Calabria, dove è stata emessa un’allerta arancione per i temporali in arrivo.Leggi anche: Incidente sulla A4 Torino-Milano: tir si ribalta, un feritoL’elenco delleè in fase di aggiornamento e altre amministrazioni, anche da regioni diverse, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. È importante ricordare che i giorni di scuola persi a causa delnon verranno recuperati, come stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per “cause di forza maggiore”. L’anno scolastico continuerà a essere valido anche se non si raggiungono i 200 giorni di lezione.