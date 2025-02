Gamberorosso.it - Alla scoperta della scala di Scoville, il metodo di misura più piccante del mondo

Leggi su Gamberorosso.it

A scherzare con il fuocofine ci si brucia. Con il peperoncino è un po’ così. Va dosato perché rischia di infiammare la lingua, e compromettere così ogni sforzo in cucina. Può succedere infatti che gli aromi di un piatto vengano offuscati d“botta”. Non parliamo di tutte quelle volte in cui ci strofiniamo gli occhi dopo aver toccato il cornettino rosso dimenticando di lavarci prima le mani. Sarà capitato a tutti, no? Che disastro. È vero che non è come maneggiare la dinamite, ma qualche accortezza bisogna averla. Dalle proprietà di questa bacca del genus peperone rimane affascinato lo scienziato statunitense. Avete già sentito questo nome? Probabile, è stato proprio lui a inventarsi lache continuiamo oggi a usare come sistema perre la «zza» del peperoncino.