All-in Europa League col Venezia la Roma B | chance per i nuovi?

Lo ha ribadito più volte Ranieri in interviste e conferenze stampa: che sia per la porta principale o per vie alternative, ladeve cercare di esserci inanche nella prossima stagione. Un parolone vista la stagione fin qui condotta, al netto dei miglioramenti che il tecnico di Testaccio ha portato dopo il disastro precedente. La primaper assicurarsi l’è sfumata, ed era senz’altro la più facile: quella Coppa Italia che non vede i giallorossi in semifinale dal 2017, in finale dal 2013 e vittoriosa dal 2008.Rimangono due strade percorribili, ma già contro il Napoli Ranieri aveva reso piuttosto chiare le sue intenzioni. L’ampio turnover contro la capolista, non di certo l’avversario più facile da affrontare, ha sottolineato con l’evidenziatore come il focus dellasiano le coppe, per provare a salvare la stagione con un trofeo e la qualificazione europea.