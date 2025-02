Juventusnews24.com - Alex Valle a DAZN: «Juve club di livello mondiale, ma faremo il nostro gioco. Ecco l’obiettivo del Como»

Alex Valle nel pre partita di Como-Juventus, anticipo di Serie A del Sinigaglia valido per la 24ª giornata di campionato, ha presentato così il match. Le dichiarazioni di uno dei nuovi acquisti del Como a gennaio.

«Sono stato convinto dal progetto e dal futuro di questo club. Mi piace molto il modo in cui gioca il Como di Fabregas. La Juventus è un club di livello mondiale, è una grande squadra. Noi faremo il nostro gioco e proveremo ad imporlo in casa nostra».