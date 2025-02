Oasport.it - Alex Marquez: “La moto va davvero bene, è solo un test ma andiamo in Thailandia con ottime sensazioni”

Day-3 eccellente pernell’ultima giornata deicollettivi ufficiali pre-stagionali di Sepang: l’iberico del Team Gresini Racing è infatti stato il migliore con il crono di 1:56.493, vicinissimo al record della pista appartenente a Pecco Bagnaia.Cinquanta i giri del classe 1996 che si è ben disimpegnato anche sul passo, proponendosi come uno dei favoriti per l’inizio di stagione in vista del Mondiale diGP.Le parole nel comunicato stampa della Ducati Gresini Racing: “Lavae siamo molto soddisfatti di questi tre giorni die specialmente di quest’ultima giornata. Èun, ma abbiamo messo tutti i puntini sulle i eincon. Oggi abbiamo provato anche una sprint race e siamo stati molto veloci, quindi non si trattadel miglior tempo”.