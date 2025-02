Ilveggente.it - Alcaraz alza la voce, tifosi in ansia: scatta un nuovo allarme

Leggi su Ilveggente.it

lal’. Le parole del tennista spagnolo, che è l’unico in grado di battere Sinner, mettono. Cosa ha dettoLo spagnolo Carlosè senza dubbio l’unico tennista in questo modo che potrebbe essere in grado di battere Jannik Sinner. Lo ha fatto nel corso degli anni e anche se non sta vivendo un ottimo momento di forma, rimane il più pericoloso sul circuito mondiale.lainun(Lapresse) – Asromalive.itHa iniziato malino al torneo di Rotterdam. Sì, ha vinto, ma ha faticato. Segnale che non tutto sta filando liscio. Periodo strano per lo spagnolo, acclamato dalla critica come veramente il reale numero uno al mondo: non sta riuscendo in nessun modo a trovare quella continuità che serve per riuscire a stare al passo di Sinner.