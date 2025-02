Bergamonews.it - Albino piange Pasqualino Nicoli: dagli anni ’70 punto di riferimento nel mondo del trasporto su strada

. Si è spento a 79, imprenditore a capo dell’omonimo gruppo specializzato in particolare nelsu: il lutto nella mattinata di giovedì 6 febbraio, in seguito a un breve periodo di ricovero in ospedale.“Lino”, come lo chiamavano tutti, era nato e cresciuto ade l’1 aprile avrebbe tagliato il traguardo degli 80: nel suo paese natale aveva dato avvio a una solida attività imprenditoriale, laGroup, che’70 è stata in grado di crescere ed affermarsi nel proprio settore in tutta Italia.Era il 1973 quando acquistò il primo camion, un Lancia dal costo di due milioni e mezzo di lire, pagato con denaro che si era fatto anticipare e che fu in grado di restituire l’anno dopo.Negli’90 poi il boom, in seguito all’acquisizione dell’azienda diDe Giorgi.