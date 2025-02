Thesocialpost.it - Alaska, aereo commerciale disperso con 10 persone a bordo: ricerche in corso

Leggi su Thesocialpost.it

Un piccolocon dieciè stato segnalatonello stato nord-occidentale dell’, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine locali, il velivolo, un Bering Air Caravan, trasportava nove passeggeri e un pilota ed era in volo tra Unalakleet e Nome.L’ultimo contatto con l’è avvenuto alle 16:00 ora standard dell’(01:00 GMT), quando il volo è stato segnalato in ritardo. Le squadre di ricerca e socsono attualmente impegnate a raggiungere le ultime coordinate note del velivolo, nella speranza di individuarlo il prima possibile. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle possibili cause della scomparsa e sulle condizioni meteorologiche al momento del volo.L’, caratterizzata da un clima estremo e vaste aree remote, è nota per le difficoltà nelle operazioni di volo e le sfide che gli equipaggi devono affrontare in caso di emergenza.