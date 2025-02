Quotidiano.net - Alan Friedman: “Trump minaccia e poi tratta. L’Ue ascolti Mattarella”

Roma, 6 febbraio 2025 – Un presidente che ha fatto saltare tutte le regole, un’Europa che deve trovare una sua identità e fare sentire la sua voce., giornalista e scrittore statunitense, autore del libro La fine dell’Impero americano, edito da La nave di Teseo, spiega quali siano le caratteristiche del secondo mandato del tycoon., che idea si è fatto di queste prime mosse di Donald? “Siamo soltanto all’inizio di quattro lunghi anni. Bisogna allacciare le cinture perché Donaldsta per calpestare ogni norma, prassi e valore della democrazia liberale che abbiamo costruito in questi ultimi 80 anni. Il mondo non è abituato ad avere un’America che non solo non difende la democrazia, ma con un presidente degli Stati Uniti che si comporta come i peggiori aggressori del mondo”.