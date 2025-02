Lapresse.it - Al via il click day per colf e badanti: le principali novità del Decreto Flussi

Questa mattina alle 9 ha avuto inizio ilday previsto dal2025, per l’ingresso di lavoratori subordinati non stagionali destinati al settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria,, nonché per le richieste di nulla osta rivolte ai lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela.Unday da 9500 posti perDal 1° al 30 novembre 2024 sono state precaricate 45.000 domande sul sito del Viminale, a fronte dei 9.500 posti disponibili per il settore, il che fa presupporre un rapido esaurimento degli spazi, come già avvenuto il 5 febbraio durante ilday per i lavoratori non stagionali. Tuttavia, la finestra per l’assistenza familiare non si chiude completamente, poiché, oltre ai 9.500 posti per il lavoro domestico, sono previsti ulteriori 10.