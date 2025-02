Ilnapolista.it - Al Tottenham niente più “Angeball”: contro il Liverpool parcheggia l’autobus ma ne prende comunque 4

di Coppa di Lega è stata la Caporetto di Ange Postecoglou. Forse una sconfitta peggiore dell’Inter a Firenze. Il tecnico degli Spurs “ha ancheto”, scrive il Telegraph. Eppure questo non ha fermato l’ondache ha travolto ildi Postecoglou 4-0.“Per ilHotspur l’attesa continua. All’inizio di questa stagione il loro allenatore ha dichiarato di vincere sempre una competizione nella sua seconda stagione, ma non sarà questo trofeo, e la sua frustrazione alla fine era fin troppo ovvia, mentre accusava la sua squadra di essere “troppo passiva”. La mancanza di “”, o di qualsiasi parvenza di lotta o intensità, è stata scioccante“.C’è ancora la Fa Cup per far sì che Postecoglou possa mantenere la promessa. Si parlava anche di un suo esonero in caso di sconfitta in semifinale.