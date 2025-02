Al Quarticciolo a Roma "Al-go-ritmo d'autore", ispirato a Pirandello

Leggi su Ildenaro.it

, 7 feb. (askanews) –a Sei personaggi in cercadi Luigi, in “Al-go-”, al Teatro Bibliotecal’8 febbraio alle 21 e il 9 febbraio alle 17, Roberto Scappin e Paola Vannoni (quotidiana.com) reinterpretano per la prima volta aun grande classico alla luce dell’odierno avanzamento tecnologico. Si tratta del secondo capitolo del progetto “7 note in cerca(Trilogia sul vedersi vivere)” ideato e scritto da Scappin e Vannoni. Un lavoro che ritrova nei Sei personaggi, laddove l’autore evidenzia il pericolo di essere se stessi, di affrontare il confronto e l’inevitabile conflitto, uno dei temi centrali della ricerca artistica di quotidiana.com. Dalla traccia dell’opera di, abitata da personaggi con una storia carica di drammaticità, prendono forma due entità del nostro tempo, generate dall’Intelligenza Artificiale: AL e GO, due algoritmi con sembianze umane, non privi del libero arbitrio; due esseri alla ricerca di emozioni e di una “verità”, di cui il loro creatore/autore li ha privati.