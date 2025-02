Ilrestodelcarlino.it - Al Papa la maglia numero 10 della Nazionale di San Marino

La10 con sulle spalle il suo nome, Francesco. E’ quella che il presidenteFedercalcio di Sanha donato nei giorni scorsi aFrancesco, grande appassionato di calcio. "Da piccolo mi piaceva il calcio – raccontò qualche anno fa in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport – ma non ero tra i più bravi, anzi ero quello che in Argentina chiamano un ‘pata dura’, letteralmente gamba dura. Per questo mi facevano sempre giocare in porta". Ed è forse per questo che il Santo Padre ha particolarmente apprezzato il dono deluno del calcio sammarinese che nei giorni scorsi si trovava Roma, su invitoFedercalcio italiana in occasione dell’assemble elettiva che ha visto la conferma al vertice di Gabriele Gravina. Così, Tura è stato ricevuto in Vaticano daFrancesco, proprio insieme al presidente Gravina e durante quell’incontro ha consegnato aFrancesco ladi Sanpersonalizzata.