Ferraratoday.it - 'Al centro esatto della musica', Ron sul palco del Teatro Comunale con i suoi brani più celebri

Leggi su Ferraratoday.it

Lunedì alle 20.30 alarriva Ron con 'Al', uno spettacolole che rappresenta un’occasione unica per riscoprire il noto musicista in una veste intima e rinnovata, con una scaletta che celebra una intera carriera.Rosalino Cellamare, in arte Ron.