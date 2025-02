Lanazione.it - Agliana e Bottegone cercano punti playoff

Endiasfaltie Valentina’s Camicettechiedonoalla quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. L’Endiasfalti, sesta in classifica con 16e reduce da tre successi di fila, affronterà la Juve Pontedera, penultima della graduatoria a 8, domenica 9 febbraio dalle 18 al Pala Capitini di; la Valentina’s Camicette, settima a 16, giocherà sabato 8 dalle 21 a San Vincenzo, nono a quota 14. Da quando è rientrato in squadra Filippo Giannini,ha cambiato volto: è diventata la mina vagante.intende riscattare l’inopinato k.o. di sabato scorso con Fucecchio. Senza Gianluca Cukaj, gli uomini di Milani sanno bene dell’importanza del confronto con i labronici, contro i quali si sono imposti nel girone di andata.