Ilgiorno.it - Aggressioni di animali da parte di lupi: "Prelievo del Dna, per fare chiarezza"

Leggi su Ilgiorno.it

sulledei, anche attraverso ildel Dna. A proporre di prelevare campioni dalle ferite delle vittime, "sia nel caso di essere umani sia nel caso di", sono i consiglieri Silvana Snider e Floriano Massardi della Lega che hanno presentato una mozione in consiglio regionale. "La presenza del lupo nelle nostre montagne e valli sta diventando sempre più problematica – spiegano –. Per questo chiediamo che venga pubblicato un quadro dettagliato annuale delle predazioni, diviso trad’allevamento edomestici, e una stima della presenza deiall’interno dei confini regionali. Abbiamo chiesto altresì che si provveda alla raccolta nei pronti soccorsi, in seguito alleo alle predazioni, di campioni di Dna per distinguere se si tratti dio di ibridi cane-lupo".