Liberoquotidiano.it - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: 39 esperti in big data e intelligenza artificiale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Novità in arriva per l'e dei. Grazie a un nuovo concorso pubblico pronto il potenziamento della squadra con l'assunzione di 39 funzionari specializzati in matematica, informatica, statistica e fisica. Tramite questo bando, pubblicato oggi, si mira a selezionare professionisti altamente qualificati ednella gestione dei big, nell'applicazione dell'e nello sviluppo di tecnologie avanzate da mettere a servizio dell'utenza. I posti saranno riservati alle sole Strutture centrali e, in particolare, alle Direzioni Antifrode, Giochi, Organizzazione e Trasformazione digitale, settori di rilevanza strategica per l'Amministrazione in cui l'evoluzione digitale assume grande rilievo. L'assunzione dei nuovi funzionari è prevista nella Legge di Bilancio 2024, che ha autorizzato l', in via straordinaria, a incrementare il suo organico di 105 unità.