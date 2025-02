Puntomagazine.it - Afragola e Casoria: camorra. Omicidio Giarnieri per l’egemonia sul territorio tra due fazioni

arrestate nove persone di cui cui due gia in carcere e uno sottoposto agli arresti domiciliari traQuesta mattina, a, militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna (NA) hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli – su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.Destinatari della misura cautelare nove soggetti, di cui due già detenuti in carcere e uno sottoposto agli arresti domiciliari.Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio ed estorsioni. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli su delega della Procura della Repubblica.