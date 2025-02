Lanazione.it - "Affrontare tematiche di attualità"

Idrotherm 2000, gruppo con due stabilimenti produttivi in provincia di Lucca (uno a Castelnuovo Garfagnana e l’altro a Castelvecchio Pascoli, nel comune di Barga) e un terzo a Mozzanica (Bergamo) è un’azienda moderna e leader nella produzione di tubazioni per la conduzione di acqua, gas, telecomunicazioni, idrogeno. Ricerca, innovazione, sostenibilità sonoche fanno parte del dna aziendale, come dimostra anche la produzione della innovativa gamma di tubazioni bio, che ha fatto parlare di "rivoluzione verde delle infrastrutture di rete". "Riteniamo davvero meritoria l’iniziativa organizzata da La Nazione – fanno sapere dall’azienda – Grazie al campionato di giornalismo i ragazzi potranno fare esperienza nel preparare e veicolare una notizia, sperimentando come per comunicare bene si debba prima avere conoscenza di ciò di cui si vuole parlare".