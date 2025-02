Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, il concorrente sfotte il Dottore. De Martino sconvolto, è caos: "Chi è questo pagliaccio?"

"Saranno pure pugliesi come me, ma mi stanno simpatici come un dito nell'occhio". Adla puntata non è ancora finita, anzi. Siamo a metà partita e il, accompagnato in studio dalla moglie, divide i telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De. Un po' giocoliere, un po' showman, molto a suo agio con le telecamere, gli spettatori seduti sulle poltroncine e con i tempi della tv, a un certo punto si permette il lusso dire pure il, che gli ha appena offerto 25mila euro. "Finché ci stanno i 300mila, Ste, una volta si viene qua", spiega a Deprima di partire con il siparietto: "Però facciamo un po' di scena, forse li tengo, sono tanti soldi, sono tanti soldi.". "Falli vedere!", lo incita la compagna.