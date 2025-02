Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Mone tornerà nelle indies, l’ultima volta risale al 2011

Leggi su Zonawrestling.net

(f.k.a Sasha Banks) è indubbiamente una delle wrestler più conosciute a livello globale. La sua carriera l’ha vista protagonista prima in WWE e ora in AEW passando anche per il Giappone. La CEO si appresta ora a fare ritorno nel circuito indipendente, cosa che non accade da molti anni., infatti, alprima del suo approdo a Stamford avvenuto nel 2012.La CEO a House Of GloryTramite comunicato la House Of Glory ha annunciato chesarà presente all’evento del 15 marzo 2025 in programma a New York City presso la NYC Arena. La TBS Champion (tra gli altri titoli che ha in vita) farà dunque ritorno nel circuito indipendente a distanza di oltre 10 anni dal, quando ancora non era approdata in WWE. Al momento non è chiaro chi affronterà.