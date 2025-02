Aeroporto di Orio dall’Europa 29 milioni per la realizzazione di punti di ricarica elettrici

Bergamonews.it - Aeroporto di Orio, dall’Europa 2,9 milioni per la realizzazione di punti di ricarica elettrici

Leggi su Bergamonews.it

C’è anche l’dial Serio tra i beneficiari dei quasi 422di euro finanziati dall’Unione europea per lo sviluppo di infrastrutture diper combustibili alternativi.A renderlo noto è la Commissione europea che ha pubblicato la lista dei 39 progetti selezionati a livello comunitario nell’ambito del bando con cui Bruxelles sosterrà ladi circa 2.500dielettrica per veicoli leggeri e 2.400 per veicoli pesanti lungo la rete stradale europea Ten-t, 35 stazioni di rifornimento di idrogeno per auto, camion e autobus, l’elettrificazione dei servizi di assistenza a terra in 8 aeroporti, l’ecologizzazione di 9 porti e 2 impianti di rifornimento di ammoniaca e metanolo.Il progetto dello scalo bergamasco, gestito da Sacbo spa, con quasi 2,9di finanziamenti europei ha come obiettivo quello di fornire 8diper i veicoli di servizio a terra nell’airside dell’, oltre ai necessari collegamenti alla rete.