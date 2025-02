Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Bologna, rebus trasporti: “Bene i voli e i servizi, ma va collegato meglio”

, 7 febbraio 2025 – “Il Marconi ha grandi possibilità, ma vae con più frequenza all’area cittadina. Arrivare o spostarsi da qui è scomodo il più delle volte”. Parola di viaggiatori, che riempiono l’area delle partenze e degli arrivi dell’di via del Triumvirato, con valigie, trolley e zaini in spalla. ©massimogennari2024 C’è chi entra al BLQ con la carta d’imbarco tra le mani e aspetta di superare la fase dei controlli; c’è chi, invece, è appena atterrato e fa la fila nella zona dei taxi, mentre altri preferiscono aspettare la navetta 944 o dirigersi verso la porta di accesso del People Mover. E in questo momento, in cui l’attesa non è particolarmente lunga, l’autobus di linea che metta in collegamento la città con il Marconi, 24 ore su 24, come proposto dal sindaco Lepore, sarebbe uno in più utile per i passeggeri, anche perché il Marconi Express “ha costi decisamente troppo elevati – fa notare Giancarlo Pulci –.