Quotidiano.net - Aereo precipita a San Paolo, almeno 2 morti. Lo schianto su un bus di linea. Ferito motociclista di passaggio

Roma, 7 febbraio 2025 – Nuova tragedia nei cieli. Undi piccole dimensioni, modello King Air F90, èto stamattina su un viale di Barra Funda, nella zona ovest di San. Nelloal suolo sonoil pilota e un’altra persona che si trovava a bordo. Secondo quanto ridai vigili del fuoco, accorsi sul posto, all'interno del velivolo sono stati trovati due corpi carbonizzati. Unche stava passando nei pressi del luono dell’incidente è stato colpito da uno dei detriti del veli volo ed è rimasto. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. L', che può ospitare otto passeggeri, si è poi schiantato contro un autobus, che ha preso fuoco. Fortunatamente ul mezzo, della compagnia di autobus Santa Brígida, al momento dell'impatto non si trovavano passeggeri, né risultano altre vittime a terra, secondo quanto ridalle autorità locale.