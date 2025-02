Quotidiano.net - Aereo disperso in Alaska con 10 persone a bordo: le ricerche ostacolate dal maltempo

Leggi su Quotidiano.net

Washington, 7 febbraio 2025 – Nel mese che ha già registrato due disastri aerei negli Stati Uniti un’altra brutta notizia arriva dai cieli americani. Un piccolo volo commerciale con 10risultain. Si tratta di un Bering Air Caravan – volo 8E445 – con nove passeggeri e un pilota, partito ieri da Unalakeleet e diretto a Nome, dove non è mai arrivato. L’atterraggio era previsto alle 16 orario legale, l’1 di notte in Italia. Ù Le squadre di ricerca e soccorso "stanno lavorando per raggiungere le ultime coordinate note" del volo. Volontari dei vigili del fuoco stanno setacciando il territorio di Nome in cerca dei resti del velivolo, ma le attività sonodal. Quando il Cessna 208B è decollato, le condizioni meteorologiche erano difficili: era in corso una nevicata, anche se leggera, mista a una pioviggine gelata: la visibilità era scesa a un km e mezzo.