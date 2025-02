Liberoquotidiano.it - "Aerei militari dagli Usa", la mossa di Taiwan fa insorgere la Cina: tensione ai massimi livelli

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sei velivoli "E-2D Advanced Hawkeye":li avrebbe chiesti agli Usa con l'obiettivo di rimpiazzare i più vecchi modelli "E-2K Hawkeyes", come riportato da alcuni giornali locali, in particolare il's Central News Agency. Si tratta didi nuova generazione ed estremamente sofisticati, come ha spiegato l'azienda che li produce, la Northrop Grumman. I velivoli in questione, inoltre, presentano un sistema di tracciamento in grado di individuare simultaneamente 3mila bersagli diversi tra terra e aria. E non solo: gli E-2D hanno anche un radar capace di determinare la posizione di oggetti entro 300 miglia nautiche, rendendoli particolarmente efficaci contro i caccia cinesi J-20, J-20S e J-35, noti per essere abili nell'evitare di essere rilevati. Gli Usa, in ogni caso, si sono mostrati favorevoli.