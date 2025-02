Anteprima24.it - Adler acquisisce gruppo Dema: sindacati chiedono di condividere un piano industriale, a rischio il sito di Paolisi

Tempo di lettura: 3 minuti“Si è tenuto presso il MiMIT un incontro di aggiornamento della vertenzaa cui hanno partecipato Fim, Fiom, Uilm nazionali le strutture territoriali e le RSU, oltre alle Istituzioni locali.Paolo Scudieri, CEO diGroup, ha confermato le indiscrezioni, emerse nelle ultime settimane, sull’acquisizione deldal fondo Polus.Lo stesso manager ha confermato le linee guida del nuovo, fatto trapelare nei giorni scorsi, che sostituirebbe quello presentato precedentemente dal Fondo al Tribunale di Napoli (e mai ai) sede competente per l’omologa della procedura di concordato preventivo a cui è sottoposta la.Ilpresentato dall’ing. Scudieri prevederebbe chiusure di siti (, Brindisi e quella parziale di Somma Vesuviana) per accorpamenti con quelli del, conseguenti trasferimenti di lavoratori, un importante numero di esuberi; a supporto delha dichiarato di prevedere 12 milioni di investimenti, aggiuntivi di quelli già presenti nelconcordatario, in automazione, tooling, formazione ed infrastrutture.