Adesso è chiaro a tutti che Conte fece bene a schierare le seconde linee in Coppa Italia?

Ora èchelein?Il tempo non è solo galantuomo, ma serve a comprendere meglio gli eventi. La cronaca è ingannevole. Ancora ricordiamo gli strepiti seguiti all’eliminazione del Napoli inper mano della Lazio. Soprattutto per il turn over totale adottato da. Come al solito (accade ovunque), ogni sconfitta è seguita da un processo. E Napoli – capitale della giurisprudenza – non è certo da meno. Ci toccò ascoltare e leggere critiche persino feroci perchéaveva sottratto al Napoli la possibilità di vincere un trofeo (sigh). Secondo alcuni l’unico potenzialmente raggiungibile.Ora, due mesi dopo, nella serata di Fiorentina-Inter 3-0, abbiamo la sensazione che sia più facile comprendere del motivazioni di quel turn over totale.