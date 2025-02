Ilgiorno.it - Addizionale Irpef. Si riduce la platea di chi è esente

Abbassata la fascia di esenzione per l’comunale all’: diminuirà infatti ladi lavoratori dipendenti e pensionati che non pagheranno l’imposta visto che la soglia di esonero scenderà da 20mila euro di reddito a 17mila. È una delle misure contenute nel bilancio preventivo che ieri mattina la Giunta comunale di Codogno ha approvato in attesa del via libera finale atteso a fine mese in Consiglio Comunale. "Il documento programmatico è la sintesi di un equilibrio che abbiamo raggiunto dopo un lavoro di razionalizzazione e di contenimento della spesa senza tagliare alcuna prestazione e anzi garantendo sempre i servizi alla cittadinanza" hanno ribadito ieri l’assessore alle Politiche finanziarie Elena Ardemagni e il sindaco Francesco Passerini. Una delle voci più pesanti per il bilancio comunale è rappresentata dalla spesa sociale enormemente aumentata in questi ultimi anni: addirittura si è gonfiata di un terzo rispetto all’anno scorso a causa soprattutto degli esborsi che il Comune è obbligato a stanziare per il mantenimento dei minori in comunità, deciso dai tribunali, oltre alla compartecipazione delle rette degli anziani nelle case di riposo e delle persone disabili.