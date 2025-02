Formiche.net - Addio Brell. I Paesi Baltici si sganciano dalla rete elettrica di Mosca

Tra poche ore irecideranno uno degli ultimi legami con. Domenica 9 febbraio è infatti la data in cui Estonia, Lettonia e Lituania si staccherannoregionale russa nota come, per passare invece alla allasincrona condivisa dell’Europa continentale, in una transizione che è stata preparata per molti anni, e che era stata originariamente prevista per la fine del 2025. Questo passaggio è puramente simbolico, poiché le tre nazioni non acquistano elettricità russa o bielorussa dal maggio 2022, quindi gli utenti non dovrebbero notare alcuna differenza o subire interruzioni.Sabato, tutte le linee di trasmissione rimanenti tra questie la Russia, la Bielorussia e la regione russa di Kaliningrad saranno spente una ad una. Poi, per ventiquattore ore, il sistema elettrico deifunzionerà da solo in una “modalità di funzionamento a isola”.