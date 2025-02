Ilpescara.it - Addio a Padre Bonavantura, cofondatore della mensa di San Francesco e un "Faro per le comunità neocatecumenali"

Bonaventura Febbo, parrocochiesa di Sant’Antonio per tantissimi anni e punto di riferimento per molti giovani, si è spento giovedì 6 febbraio nel convento dei Francescani a Silvi, per via di alcune complicazioni causate da una frattura. Si era trasferito lì da novembre scorso.