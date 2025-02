Thesocialpost.it - Account rubati sul famoso gioco online Fortnite, l’azienda Epic se ne lava le mani e non rimborsa i soldi spesi

Il celebredellaGames,, apparentemente gratuito, nasconde un’insidia pericolosa: gli acquisti in-app possono trasformarsi in una vera trappola economica per le famiglie, con spese elevate per skin, oggetti estetici e altri contenuti digitali. Ma il problema più grave emerge quando glivengono hackerati e la casa produttrice non offre alcuna tutela reale ai giocatori.Il caso:hackerato e denaro persoUn genitore denuncia che l’del figlio dodicenne, dopo cinque anni die numerosi acquisti – ovviamente pagati dai genitori – è stato rubato da un hacker russo con la mail [email protected] . Il ragazzo, nel tentativo di accedere al proprio profilo, si è ritrovato completamente escluso, senza possibilità di recupero.La risposta diGames: una porta chiusaSeguendo la procedura ufficiale di recupero dell’, la famiglia ha ricevuto una risposta sconcertante dal supporto diGames:“Dopo un’attenta verifica dell’devo comunicarti che, per questioni di sicurezza, non possiamo procedere con la tua richiesta di recupero dell’