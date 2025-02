Agi.it - Accorpare politiche e amministrative nel 2027, la maggioranza ci riflette

AGI - Anticipare a marzo della scadenza della legislatura in modo da tenere il voto a giugno e lasciare al prossimo governo la responsabilità della legge di bilancio. Evitando una nuova campagna elettorale sotto l'ombrellone e accorpando lealla tornata amministrativa. È ancora presto per definire quadro e tempi delle prossime elezioni ma diverse fonti del centrodestra spiegano che nelle varie riunioni diprende sempre più corpo questo scenario. Ipotesi che, tra l'altro, è stata rilanciata anche al tavolo del centrodestra, secondo quanto apprende l'Agi, tenutosi alla presenza del ministro Roberto Calderoli sul tema delle Comunali. Nel 2022 si è votato il 25 settembre ma l'orientamento, conferma anche un esponente di governo, sarebbe quello di non ripetere più lo schema di quando, dopo le dimissioni da parte dell'allora presidente del Consiglio Mario Draghi, gli italiani furono chiamati bruscamente alle urne.