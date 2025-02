Ilgiorno.it - Accampati all’addiaccio, notte sul marciapiede davanti alla Questura di Lecco sognando un permesso

, 7 febbraio 2025 –, di, per terra, su cartoni, con solo qualche coperta addosso per non rischiare di morire assiderati in questo inverno. Non sono senzatetto. Sono stranieri che restano in coda anche diper non perdere il posto per un appuntamento per chiedere di essere riconosciuti come rifugiati politici. Chi resisterebbe in attesa in una situazione del genere? Chi è fuggito da un Paese nel quale rischiava di morire di stenti evidentemente sì. Chiedono di rinnovare ildi soggiorno, avviare le procedure per il ricongiungimento con i propri familiari, uscire dclandestinità. restare in Italia onestamente,luce del sole, non da irregolari, senza più la paura di essere espulsi, venire rinchiusi in qualche centro di permanente, subire un rimpatrio coatto.