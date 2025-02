Ilnapolista.it - Acca Larentia, Daspo anche a ultras napoletani per apologia al fascismo (Gazzetta)

Secondo quanto riporta ladello Sport, il Questore di Roma ha emesso deinei confrontididel Napoli per i fatti di.Scrive la:“Il Questore di Roma ha emesso sedici‘fuori contesto’, cioè per reati commessi al di fuori del contesto sportivo. I destinatari in questo caso sono persone già denunciate negli ultimi due anni perdelin occasione della commemorazione dia Roma. Tra i soggetti colpiti – provenienti da Roma, Milano, Napoli, Salerno, Caserta e Avellino – ci sonogiallorossi, biancocelesti e. Tre provvedimenti hanno durata di sei anni ‘aggravata’ dall’obbligo di firma, gli altri tredici variano da uno a due anni. La questura di Roma sta intanto valutando le posizioni di altri 200 soggetti.