AC DC a Imola corsa al biglietto | 6 settori nell’area concerto

, 7 febbraio 2025 – Quattro zone ‘pit’ nel paddock con prezzi differenti a seconda della distanza al palco, quest’ultimo posizionato vicino al centro medico. E collina della Rivazza divisa in due (un po’ come accade per la Formula 1): da un lato la tribuna ecologica (unico settore con posti a sedere numerati), dall’altro il prato. Ecco come si presenterà domenica 20 luglio l’area deldegli AC/DC in Autodromo, che ospiterà l’unica tappa italiana del tour europeo della band australiana. La mappa è stata diffusa ieri dal promoter Barley Arts, che già nel 2015 aveva organizzato il grande show di Angus Young e soci in riva al Santerno davanti a 92mila spettatori.09 07 2015 FOTO D'ARCHIVIO AUTODROMO ENZO E DINO FERRARIDI AC/DC. GRUPPO AUSTRALIANO TORNA A20/06/2025 NELLA FOTO ANGUS YOUNG E BRIAN JOHNSON AC/DC ©SANNA - AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Il costo dei biglietti (esclusi i diritti di prevendita) varia dai 100 ai 140 euro.