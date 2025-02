Lanazione.it - Abusi sessuali su una bambina, chiesti tredici anni per l’amico di famiglia

Pistoia, 7 febbraio 2025 – Al termine di un’articolata requisitoria, il sostituto procuratore Giuseppe Grieco ha chiesto una condanna adi reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Sul banco degli imputati un uomo di 70, amico didella piccola che sarebbe stata vittima delle sue pesanti attenzioni, quando aveva appena 6. I fatti risalgono al 2022: gli episodi però si sarebbero ripetuti nel tempo, fino al momento della confessione fatta dalla. Un racconto choc quello confidato dalla piccola alla nonna. Un pomeriggio, quando lei l’aveva presa per mano per andare a fare una passeggiata al campo, la bimba si era raccomandata di non dirlo a quel, che altrimenti sarebbe venuto con loro per “toccarla”. Ed è proprio sulla attendibilità di questi racconti che si è confrontata accusa e difesa.