Sololaroma.it - “A scuola di tifo”, l’iniziativa della Roma contro il bullismo: presenti Gollini, Ceasar e Di Guglielmo

Leggi su Sololaroma.it

In occasioneGiornata Nazionaleile il Cyberdel 7 febbraio, laha organizzato due incontri del progetto “Adi” con gli studenti di altrettanti istitutini.alle iniziative le calciatricie Die il nuovo portiere Pierluigie Diper la Giornata Nazionaleile il CyberOrganizzate dal Club in due scuolene nuove lezioni del progetto “Adi” per la campagna “No bulli” del Consiglio Regionale del Laziohttps://t.co/79oEbbiSIT pic.twitter.com/kiRAswC1Ad— AS(@OfficialAS) February 7, 2025Il comunicatoQuesto il comunicatosocietà: “I fenomeni legati alsono purtroppo in continua crescita, soprattutto nella fascia di età tra gli 11 e i 13 anni.