A scuola c' è parcheggio selvaggio

Segnalo una situazione che va avanti ormai da anni e che ha raggiunto livelli insostenibili per i residenti che ogni mattina parcheggiano in via Dante a Bologna. I genitori che accompagnano i figli alle scuole Carducci lasciano le auto in doppia fila oppure sulla linea che divide le carreggiate rendendo impossibile uscire con le macchine dai parcheggi e facendo fermare i bus. Una fila continua di macchine che da via Santo Stefano arriva in Piazza Carducci. La Polizia municipale non riesce a gestire questa situazione. Siamo costretti o a uscire prima delle 8.00 oppure dopo le 8.40 perché vittime dell’inciviltà dei genitori. Marco Mazziotti Risponde Beppe Boni Storia antica in molte città e molti paesi. I genitori vuoi per pigrizia vuoi per senso di protezione pretendono di depositare i pargoli fin sui banchi diarrivando in automobile.