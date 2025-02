Quifinanza.it - A Sanremo affitti e prezzi di case alle stelle, ma a comprare sono più gli stranieri

Leggi su Quifinanza.it

Quest’anno il Festival della Canzone Italiana celebra il suo 75° anniversario, esi prepara a festeggiare in grande stile. C’è grande fermento anche dal punto di vista dell’immobiliare, con l’occupazione di alberghi e strutture recettive, alcune prenotate già un anno fa per evitare di non trovare posto. E a trainare questo fermento cisoprattutto gli.“Il mercato immobiliare della città – afferma Marco Salvatore Calabrese, Affiliato Tecnocasa– dimostra sempre un fervido dinamismo ma la novità che lo ha interessato nel 2024 è la continua crescita degli acquisti da parte di”.Da dove vengono gli acquirentiGli acquirenti, da sempre attratti dalla cittadina ligure e in generale dalla provincia di Imperia per il suo clima temperato, provengono principalmente da Stati Uniti, Francia e Germania.