Iodonna.it - A meno che non siate appassionati di lingue esotiche, il promo della nuova stagione del reality di viaggio di Sky vi sembrerà... incomprensibile

Leggi su Iodonna.it

"Cosa hanno detto CostantinoGherardesca e Fru neldi Pechino Express 2025? La domanda sorge spontanea, perché il video di lancioedizione deldipiù amato dagli spettatori italiani ha scelto una chiave inaspettata e, per molti, “”. Nelle immagini rilasciate sui canali social di Sky, il conduttore e il suo inviato speciale parlano nellelocali delle tre destinazioni del programma: Filippine, Thailandia e Nepal. Sottotitoli? Sì, ma rigorosamente nelle stesse, lasciando il pubblico con un solo indizio: il claim “Fino al tetto del mondo”. Un gioco comunicativo che anticipa perfettamente lo spirito dell’avventura che attende le nove coppie in gara. Le 9 coppie concorrenti in gara a “Pechino Express 2025” guarda le foto Pechino Express 2025, itinerario: dall’Oceano al tetto del mondoL’itinerario di Pechino Express 2025 promette emozioni e paesaggi mozzafiato.