A Foiano della Chiana. Sorrisi, coriandoli ma anche mostre

È considerato il Carnevale più antico d’Italia, o comunque tra i più antichi, ed ogni anno propone la sfilata di quattro carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri artigiani e tecnicimeccanica. Siamo a, comuneprovincia di Arezzo, che conta poco più di novemila abitanti, ma che al contempo vanta un record non certo da poco in fatto di tradizione carnevalesca. E i dati parlano da soli: pensate che quella del 2025 è l’edizione numero 486. La manifestazione è in programma dal 9 febbraio al 9 marzo e proponeeventi collaterali. Parliamo di spettacoli musicali e due. Una è quella dell’illustratore Ale Giorgini mentre l’altra esposizione è dedicata ai costumi storici del Carnevale di. I quattro grandi carri allegorici realizzati dai ’Cantieri’ – Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici – dalla prima domenica daranno vita alle sfilate per le piccole vie del centro storico.