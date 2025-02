Anteprima24.it - A Circello scuola di legalità con i Carabinieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito degli incontri dedicati alla promozione della cultura della, idella Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e della Stazione di Colle Sannita hanno incontrato studenti e docenti dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Rosario Livatino” di, facente parte dell’Istituto Omnicomprensivo “De Filippo – Diana” di Morcone.Il Capitano Gaetano Ragano, Comandante della Compagnia ed il Luogotenente Loreno Lonardi, Comandante della Stazione, accolti con caloroso entusiasmo dalla comunità scolastica diretta dal Professor Nazzareno Miele, hanno intavolato un costruttivo dibattito sui temi generali correlati alla, soffermandosi sulle problematiche relative al bullismo ed al cyberbullismo e hanno mostrato ai giovani studenti ed ei loro insegnanti un video illustrativo delle tante attività che isvolgono quotidianamente in molteplici settori, in Italia ed all’estero, nelle piccole realtà di provincia e nelle grandi metropoli, rispondendo alle numerose domande sulle attività svolte a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che non sempre sono di agevole e scontata realizzazione.