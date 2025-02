Oasport.it - A che ora partono Goggia e Brignone oggi nella terza prova di discesa ai Mondiali: n. di pettorale, programma, tv

Leggi su Oasport.it

Venerdì 7 febbraio (ore 09.30) andrà in scena lacronometrata dellalibera femminile deidi sci alpino. Si tratta dell’ultimo test sulle nevi di Saalbach (Austria) in vista della gara di sabato, le atlete avranno a disposizione un’ultima occasione per trovare le linee ideali e il giusto feeling con la pista intitolata a Ulli Maier.LA DIRETTA LIVE DELLADIFEMMINILE DALLE 9.30LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DEIDI SCI ALPINO DALLE 11.30Le sciatrici torneranno in scena dopo il superG del venerdì vinto dall’austriaca Stephanie Venier davanti alla nostra Federica. La valdostana sarà la punta di diamante dell’Italia insieme a Sofia, entrambe incroceranno le altre big tra cui la svizzera Lara Gut-Behrami e l’austriaca Corinne Huetter.