Oasport.it - A che ora parte Casse nel superG dei Mondiali: n. di pettorale, programma esatto, tv

Leggi su Oasport.it

Mattiaè l’atleta di punta degli uomini-jet in casa Italia in vista deldi domani (ore 11.30) nei2025 di sci alpino a Saalbach (Austria). Sulla Schneekristall, lo sciatore piemontese si augura di trovare quel feeling con neve e tracciatura tale da poter ambire alla top-3 e quindi regalare al Bel Paese la terza medaglia in altrettante gare, ricordando l’oro nel parallelo a squadre del day-1 e l’argento di quest’oggi di una fantastica Federica Brignone neligante femminile.LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 9.30LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DEIDI SCI ALPINO DALLE 11.30Nei due training andati in scena, in chiave discesa, il “Trattore” si è classificato decimo e quarto, trovando le misure di volta in volta al pendio austriaco.