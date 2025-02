Quotidiano.net - “99 da battere”: il nuovo game show di Raidue con Max Giusti

Lunedì 10 febbraio 2025 andrà in onda “99 da” condotto da Max, la prima puntata deldi Rai 2. Il format, che prende ispirazione da un programma che ha esordito in Belgio nel 2018, coinvolgerà cento concorrenti, pronti a battersi in ogni tipo di sfida. Ecco come funziona e quando andrà in onda. “99 da”, ildi Rai 2 Come funziona “99 da”? Il programma si basa su ”99 To Beat”, format della televisione belga. Nel corso di un’intervista Maxha spiegato: “Ci sono 100 italiani, la più giovane ha 18 anni, la più grande ne ha 98. Sono stati con noi per più di 3 settimane, per 23 giorni. 100 persone, 99 giochi, l’unica regola è non arrivare mai ultimo. Chi sopravvive, chi arriva fino alla fine, vince 99 mila euro”. L’obiettivo, infatti, è riuscire ad andare avanti nel gioco senza soccombere, sfida dopo sfida.