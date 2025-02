Inter-news.it - 75 anni fa nasceva Mauro Bellugi: il ricordo dell’Inter e dei tifosi

Leggi su Inter-news.it

Un giocatore e un uomo coraggioso, innamorato del calcio,e della vita.era tutto questo e molto di più: un esempio di determinazione e grinta, un simbolo per tutti i. Questo ilnei confronti dell’ex storico giocatore nerazzurro.OGGI IL– “Nato a Buonconvento il 7 febbraio 1950,ha legato la sua vita ai colori nerazzurri fin da giovanissimo: entrato nel settore giovanilenel 1967, è cresciuto sotto l’ala protettiva dei campioni della Grande Inter e di Helenio Herrera. L’esordio in Prima Squadra arriva nel 1969: in totaleha collezionato 137 presenze con l’Inter, segnando un solo, indimenticabile gol contro il Borussia Mönchengladbach nell’andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1971/1972, l’anno dopo aver conquistato lo Scudetto dopo una meravigliosa rimonta in classifica.