Lanazione.it - 7 febbraio 1497, quando Savonarola bruciò capolavori nel ‘Falò delle vanità’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 72025 - Era il 7del, martedì grasso, il giorno che è passato alla storia come quello del “falòvanità”. Tra le fiamme, insieme a libri giudicati ‘immorali’ e gioielli, dadi e carte da gioco, liuti e altri strumenti musicali, canzonieri e sculture di corpi nudi, finirono anche alcune opere di Sandro Botticelli. Dopo aver fomentato la sollevazione popolare che portò alla cacciata dei Medici, Girolamointendeva portare a compimento la sua opera di purificazione, spazzando via per sempre da Firenze tutto ciò che giudicava dissoluto. Le sue prediche avevano infiammato il cuore dei fiorentini, soprattutto quelli dei ceti più umili. Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, il suo potere spirituale crebbe a dismisura, tant’è che divenne non solo guida religiosa, ma anche politica della neonata Repubblica.